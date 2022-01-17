В Туве до 1 апреля запрещают массовые мероприятия
14:00 17.01.2022 Источник: Эхо Москвы
Власти Тувы запрещают массовые мероприятия в республике до 1-го апреля. Как пояснили в мэрии Кызыла, это связано с распространением новой мутации коронавируса, которую назвали «омикрон». В республике также зафиксировали резкий скачок случаев заражения в сутки. До особого распоряжения приостанавливается работа детских игровых комнат, компьютерных залов и ночных клубов. Эти ограничения ненадолго снимали в конце прошлого года, когда ситуация стабилизировалась.
В Крыму с сегодняшнего дня вновь вводятся требования предъявлять цифровые коды с данными о вакцинации или перенесенном заболевании при посещении заведений общепита, торговых центров, тренажерных залов, театров и кинотеатров. Эхо Москвы
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