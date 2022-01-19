Убийца трех сослуживцев в Воронеже отправлен на принудительное лечение
09:32 19.01.2022 Источник: Газета.Ru
Воронежский гарнизонный военный суд освободил от уголовной ответственности солдата-срочника Антона Макарова, которому инкриминируют убийство трех сослуживцев на военном аэродроме в Воронеже. Его направили на принудительное лечение, сообщается на сайте суда.
Отмечается, что Макаров страдает психическим расстройством, в связи с чем не осознает опасность своих действий и не может руководить собой. «У Макарова наблюдались признаки нарастающего эмоционального напряжения в исследуемой ситуации, но признаков аффективного взрыва и спада аффективного возбуждения у него не отмечалось», — говорится в сообщении суда.
На основании психической экспертизы суд признал Макарова невменяемым, освободил от уголовной ответственности и направил на лечение в медицинскую организацию, оказывающей психиатрическую помощь.
9 ноября 2020 года 20-летний Макаров на военном аэродроме Балтимор в Воронеже топором убил офицера, чтобы завладеть табельным оружием. После этого он расстрелял сослуживцев. Двое из них погибли, один был ранен. Вооруженный подозреваемый скрылся. Макарова задержали в 47 км от Воронежа. Газета.Ru
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