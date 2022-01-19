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В Красноярском крае отменили эвакуации в школах из-за ложных минирований

10:32 19.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Красноярского края отменили эвакуацию в школах из-за сообщений о ложных минированиях. Образовательные учреждения находятся под охраной полиции и Росгвардии, говорится в сообщении правительства региона в среду.

"Сегодня после поступления новых сообщений о минировании было принято решение об отмене эвакуации в образовательных учреждениях начального и среднего образования в Красноярске в связи с тем, что со вчерашнего вечера все школы города взяты под круглосуточную охрану сотрудников полиции и Росгвардии", - говорится в сообщении.

Также не планируется проведения эвакуации из религиозных учреждений. По информации властей, там проведены все необходимые проверки безопасности, в том числе с привлечением кинологов и служебных собак, а также были выставлены на охрану общественного порядка сотрудники полиции.

Ранее на протяжении четырех рабочих дней, начиная с минувшего четверга, в городе из-за сообщений о минировании эвакуировали людей из школ. В связи с этим полиция взяла все школы Красноярска под круглосуточную охрану. В среду стала поступать информация о минировании детских садов, церквей и железнодорожной станции "Злобино".

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