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Осудивший присутствие ОДКБ в Казахстане помощник Эрдогана заявил, что его неверно поняли

14:00 19.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Помощник турецкого президента Ихсан Шенер, осудивший присутствие миротворческих сил ОДКБ в Казахстане, заявил, что его неправильно поняли. Как сообщило в среду посольство РФ в Анкаре, соответствующее заявление он сделал на встрече с послом России в Турции Алексеем Ерховым.

"Посол А. В. Ерхов нанес визит главному советнику президента Турции Р. Т. Эрдогана И. Шенеру. В ходе обстоятельного, товарищеского разговора был обсужден ряд вопросов текущего этапа российско-турецких отношений. С обеих сторон была высказана высокая оценка усилий руководства двух наших стран по развитию взаимовыгодного российско-турецкого сотрудничества. И. Шенер отметил, что одно предложение на тему Казахстана, содержащееся в его выступлении в ходе конференции "Мы не забыли и не дадим забыть 15 июля", было неправильно понято. Посол и И. Шенер выразили удовлетворение по поводу стабилизации ситуации в Казахстане и пожелали братскому казахстанскому народу мира и благополучия", - отмечается в сообщении российской дипмиссии.

Шенер ранее заявлял об "оккупации Казахстана" Россией и о "советском гнете" Казахстана.

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