0
0
134
НОВОСТИ

ЕСПЧ не обнаружил дискриминации и политического преследования Невзлина

10:21 21.01.2022

В решении по иску бывшего акционера нефтяной компании ЮКОС Леонида Невзлина от 18.01.2022 Европейский суд по правам человека отметил, что вопреки утверждениям истца, «его осуждение было основано на отдельном наборе доказательств, включая свидетельские показания, данные исполнителями и жертвами».

Оригинал решения по иску опубликован на сайте ЕСПЧ. Согласно документу, суду не было представлено никаких других доказательств по делу, свидетельствующих о том, что судья проявил предвзятость.

как следует из документа, жалоба не обоснована, поскольку ничто в протоколах слушаний не подтвердило утверждение заявителя о заранее определенной вине. В целом заявитель не представил никаких доказательств в поддержку своего утверждения о том, что в его деле не соблюдался принцип презумпции невиновности, сказано в решении ЕСПЧ.

Однако суд, рассмотревший жалобу Невзлина, заочно приговоренного к пожизненному заключению за организацию убийств, обнаружил нарушение права Невзлина на справедливое судебное разбирательство. В частности заявитель не был должным образом уведомлен о характере и основании выдвинутого против него обвинения. Также ему не было предоставлено достаточно времени и возможностей для подготовки его защиты.

При этом по сообщениям СМИ  в 2007 году известно, что адвоката Невзлина Дмитрия Харитонова приглашали для ознакомления с материалами дела, но он не явился. Невзлину предоставили адвоката по назначению, изучившего материалы дела и получившего копию окончательного обвинительного заключения. Правительство РФ утверждало, что защите было предоставлено достаточно времени для подготовки к разбирательству, поскольку слушания неоднократно откладывались, однако защита заявителя не воспользовалась этой возможностью, а Невзлин нарочито игнорировал судебный процесс, что было интерпретировано ЕСПЧ как то, что ему «не предоставлено достаточно времени и возможностей для подготовки его защиты».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:20 21.01.2022
Украина потратила более $86 млн на обустройство границы с РФ
0
19
11:05 21.01.2022
ФРГ не выплатит компенсацию, если "Северный поток" не будет отвечать праву ЕС - министр
0
66
11:00 21.01.2022
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 342,5 млн
0
64
10:32 21.01.2022
Цены на газ в ЕС выросли в 3 квартале 2021 года в шесть раз в годовом исчислении - ЕК
0
117
10:20 21.01.2022
В мире между демократиями и автократиями идет настоящая гонка - Байден
0
144
10:05 21.01.2022
Стратегические ракетоносцы ВКС России Ту-160 выполнили 13-часовой полет над Арктикой
0
164
10:00 21.01.2022
Решение по обеспечению безопасности граждан РФ в ДНР и ЛНР необходимо искать - Володин
0
174
09:32 21.01.2022
Российский рынок акций открылся снижением
0
195
09:20 21.01.2022
Блинкен утверждает, что РФ отвергала инициативы по выстраиванию позитивных отношений
0
231
09:05 21.01.2022
США не давали России "зеленый свет" на "незначительное вторжение" на Украину - Псаки
0
252

Возврат к списку