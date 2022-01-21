ЕСПЧ не обнаружил дискриминации и политического преследования Невзлина

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В решении по иску бывшего акционера нефтяной компании ЮКОС Леонида Невзлина от 18.01.2022 Европейский суд по правам человека отметил, что вопреки утверждениям истца, «его осуждение было основано на отдельном наборе доказательств, включая свидетельские показания, данные исполнителями и жертвами».

Оригинал решения по иску опубликован на сайте ЕСПЧ. Согласно документу, суду не было представлено никаких других доказательств по делу, свидетельствующих о том, что судья проявил предвзятость.

как следует из документа, жалоба не обоснована, поскольку ничто в протоколах слушаний не подтвердило утверждение заявителя о заранее определенной вине. В целом заявитель не представил никаких доказательств в поддержку своего утверждения о том, что в его деле не соблюдался принцип презумпции невиновности, сказано в решении ЕСПЧ.

Однако суд, рассмотревший жалобу Невзлина, заочно приговоренного к пожизненному заключению за организацию убийств, обнаружил нарушение права Невзлина на справедливое судебное разбирательство. В частности заявитель не был должным образом уведомлен о характере и основании выдвинутого против него обвинения. Также ему не было предоставлено достаточно времени и возможностей для подготовки его защиты.

При этом по сообщениям СМИ в 2007 году известно, что адвоката Невзлина Дмитрия Харитонова приглашали для ознакомления с материалами дела, но он не явился. Невзлину предоставили адвоката по назначению, изучившего материалы дела и получившего копию окончательного обвинительного заключения. Правительство РФ утверждало, что защите было предоставлено достаточно времени для подготовки к разбирательству, поскольку слушания неоднократно откладывались, однако защита заявителя не воспользовалась этой возможностью, а Невзлин нарочито игнорировал судебный процесс, что было интерпретировано ЕСПЧ как то, что ему «не предоставлено достаточно времени и возможностей для подготовки его защиты».