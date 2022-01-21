В РФ за сутки выявили 49 513 заболевших ковидом, это новый максимум за пандемию

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 49 513, до 10 987 774. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным за все время пандемии. В относительном выражении он составил 0,45%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 24 719, до 9 975 052. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 90,8% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 692 против 684 днем ранее, до 324 752. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,96%, следует из данных штаба.