В Москве загруженность дорог достигла 10 баллов

18:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Загруженность автомобильных дорог Москвы в пятницу вечером достигла 9 из 10 баллов. На дорогах снег и гололедица, сообщается в пятницу в телеграм- канале столичного департамента транспорта.



"Движение в Москве - 9 баллов. В городе большое количество снега, что сильно затрудняет движение машин, а также традиционный пятничный час-пик. Также местами в городе возможно образование гололедицы. Городские службы занимаются уборкой города, пожалуйста, по возможности, не пользуйтесь личными автомобилями без крайней необходимости. Поездки будут быстрее после 20:00", - говорится в сообщении.



