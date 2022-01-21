В Москве загруженность дорог достигла 10 баллов
18:55 21.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Движение в Москве - 9 баллов. В городе большое количество снега, что сильно затрудняет движение машин, а также традиционный пятничный час-пик. Также местами в городе возможно образование гололедицы. Городские службы занимаются уборкой города, пожалуйста, по возможности, не пользуйтесь личными автомобилями без крайней необходимости. Поездки будут быстрее после 20:00", - говорится в сообщении.
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