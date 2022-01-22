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США просят Россию не обнародовать ответ Вашингтона по гарантиям безопасности - WP

08:30 22.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские должностные лица попросили своих российских коллег не обнародовать письменный ответ Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Об этом сообщает в пятницу со ссылкой на источник газета The Washington Post.

Однако, как отмечает издание, "чиновник Госдепа высокого ранга допустил, что Кремль может решить опубликовать" документ после его получения на следующей неделе.

В Госдепе The Washington Post также рассказали, что письменный ответ США будет включать американские предложения по вопросам безопасности и демонстрировать заинтересованность Вашингтона в продолжении диалога с Москвой. Как отмечает издание, документ при этом не будет содержать обещаний об отказе НАТО от политики открытых дверей в вопросе присоединения к альянсу новых стран.

Несмотря на это, в администрации США считают важным передачу письменного ответа, поскольку в таком случае документ может быть прочитан непосредственно президентом России Владимиром Путиным. "В России один человек принимает решения. Это президент Путин. <...> Если это [передача документа] позволит человеку, принимающему в России окончательные решения, рассмотреть эти идеи и решить, двигаться ли дальше, то это в наших интересах. <...> Мы не хотим быть теми, кто исключает возможность дипломатического решения", - заявил The Washington Post другой представитель администрации США.

Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Соединенных Штатов и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных.

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