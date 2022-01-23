В Черногории прошли акции против смены правительства

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Акции против смены правительства Здравко Кривокапича прошли в субботу в черногорской столице Подгорице, а также в городах Тиват, Никшич, Котор. Об этом сообщила газета "Виести".



Акции протеста продолжаются в стране четвертый день. Манифестации начались после того, как вице-премьер Дритан Абазович и его парламентская коалиция "Черным по белому" внесла в парламент инициативу голосования о недоверии правительству Кривокапича.



Сообщается, что в столице манифестация прошла у здания Скупщины (парламента). Некоторые протестующие выступили с требованиями, чтобы правящее большинство село за стол переговоров, чтобы не столкнуться с кризисом. Граждане скандировали "предательство" и "Дритан взял деньги", обвиняя Абазовича в сговоре с президентом Мило Джукановичем.



