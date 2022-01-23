Из-за "омикрона" от ресторанов и путешествий готовы отказаться большинство японцев - опрос

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подавляющее большинство жителей Японии готовы отказаться от походов в кафе и рестораны, а также от путешествий из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные опроса, проведенного агентством Киодо.



Согласно его результатам, 89,7% респондентов планируют воздержаться от посещения заведений общепита и путешествий в связи с распространением в стране омикрон-штамма. При этом 50,2% опрошенных выразили уверенность, что действующий в Токио и других префектурах страны режим усиленных мер против распространения коронавируса был введен "слишком поздно". 40,4% респондентов назвали время введения ограничений подходящим. По крайней мере 76,5% принявших участие в опросе выразили обеспокоенность в связи с распространением штамма "омикрон" на территории страны. Также 47,9% опрошенных подчеркнули, что как можно скорее хотели бы сделать третью (бустерную) прививку от коронавируса.



На этом фоне рейтинг поддержки правительства Японии во главе с премьер-министром Фумио Кисидой за месяц снизился на 4,1 п. п. до отметки в 55,9%. Рейтинг неодобрения, напротив, поднялся на 2,5 п. п. до отметки в 25,2%.



Телефонный опрос Киодо проводился 22-23 января, данных о числе его участников не приводится.



