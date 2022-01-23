0
0
98
НОВОСТИ

Из-за "омикрона" от ресторанов и путешествий готовы отказаться большинство японцев - опрос

11:30 23.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подавляющее большинство жителей Японии готовы отказаться от походов в кафе и рестораны, а также от путешествий из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные опроса, проведенного агентством Киодо.

Согласно его результатам, 89,7% респондентов планируют воздержаться от посещения заведений общепита и путешествий в связи с распространением в стране омикрон-штамма. При этом 50,2% опрошенных выразили уверенность, что действующий в Токио и других префектурах страны режим усиленных мер против распространения коронавируса был введен "слишком поздно". 40,4% респондентов назвали время введения ограничений подходящим. По крайней мере 76,5% принявших участие в опросе выразили обеспокоенность в связи с распространением штамма "омикрон" на территории страны. Также 47,9% опрошенных подчеркнули, что как можно скорее хотели бы сделать третью (бустерную) прививку от коронавируса.

На этом фоне рейтинг поддержки правительства Японии во главе с премьер-министром Фумио Кисидой за месяц снизился на 4,1 п. п. до отметки в 55,9%. Рейтинг неодобрения, напротив, поднялся на 2,5 п. п. до отметки в 25,2%.

Телефонный опрос Киодо проводился 22-23 января, данных о числе его участников не приводится.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:20 23.01.2022
Против боевиков ИГ на востоке Ирана силовики начали масштабную операцию
0
0
12:10 23.01.2022
Впервые с начала пандемии в РФ выявлено более 300 тыс. случаев заражения коронавирусом
0
33
10:30 23.01.2022
В Черногории прошли акции против смены правительства
0
216
10:20 23.01.2022
Чиновники, саботирующие закон, виновны в нападение безнадзорных собак на людей - Бурматов
0
220
09:30 23.01.2022
В ближайшие недели заболеваемость COVID-19 в РФ может превысить 400 тыс. человек ежедневно
0
294
09:20 23.01.2022
Задолженность Ирана перед ООН погасило правительство Республики Корея
0
315
09:10 23.01.2022
Перед введением вакцинного пропуска во Франции около 38 тыс. человек вышли на акции протеста
0
261
21:00 22.01.2022
Госдеп принял решение о начале в скором времени эвакуации семей сотрудников посольства США на Украине - Fox News
0
790
20:30 22.01.2022
Киев требует разъяснить слова командующего ВМС ФРГ, что Крым не вернется в состав Украины
0
1055
20:00 22.01.2022
Женщина утонула в крещенской купели в Ленобласти
0
1253

Возврат к списку