Прививать от коронавируса начали в храмах РПЦ - СМИ
13:05 24.01.2022
В храме города Артемовский (Свердловская область) медики центральной районной больницы вакцинировали от коронавируса настоятеля и прихожан. С аналогичной просьбой о прививках от COVID к врачам обратились и из другого храма, сообщили URA.RU в Департаменте информационной политики (ДИП) региона.
«Настоятель храма во имя святого Пророка Божия Илии протоиерей Николай Трушников положительно отнесся к инициативе медработников, тем более, что сам он уже был вакцинирован. Прихожане, которым отец Николай рассказал о возможности привиться прямо в храме, тоже оказались не против. Наоборот, были рады, что не придется для этого идти в поликлинику, ожидать своей очереди среди незнакомых людей», — рассказали в ДИПе.
В итоге прямо в церкви прививку поставили 13 человек. Через три недели медики снова приедут в храм и поставят прихожанам второй компонент вакцины.
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