РПЦ переводит в онлайн все массовые мероприятия в храмах Москвы

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Контроль за соблюдением профилактических санитарных мер усилили в столичных храмах в связи со значительным ростом заболеваемости ковидом, при этом все массовые мероприятия в приходах и монастырях настоятелям и игуменам рекомендовано перевести в онлайн-формат. Об этом сообщил в понедельник ТАСС председатель информационной комиссии Московской епархии РПЦ Александр Волков.

"В связи с заметным ростом заболеваемости настоятелям храмов были разосланы необходимые уточняющие указания со стороны первого викария святейшего патриарха митрополита Дионисия, в которых содержится предписание о необходимости подробного исполнения всех установленных мер, связанных с ограничениями, в том числе наблюдение за сотрудниками с точки зрения состояния их здоровья. Массовые мероприятия в храмах - в первую очередь занятия в воскресных школах в тех храмах, где большое количество учащихся и не вполне приспособленные для этого помещения, - тоже было рекомендовано ограничить или перевести в онлайн-формат. Так же как и любые другие занятия и встречи в храмах предложено перенести в онлайн-формат с тем, чтобы ограничить пересечение людей", - сказал Волков.