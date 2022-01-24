РПЦ переводит в онлайн все массовые мероприятия в храмах Москвы
13:20 24.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Контроль за соблюдением профилактических санитарных мер усилили в столичных храмах в связи со значительным ростом заболеваемости ковидом, при этом все массовые мероприятия в приходах и монастырях настоятелям и игуменам рекомендовано перевести в онлайн-формат. Об этом сообщил в понедельник ТАСС председатель информационной комиссии Московской епархии РПЦ Александр Волков.
"В связи с заметным ростом заболеваемости настоятелям храмов были разосланы необходимые уточняющие указания со стороны первого викария святейшего патриарха митрополита Дионисия, в которых содержится предписание о необходимости подробного исполнения всех установленных мер, связанных с ограничениями, в том числе наблюдение за сотрудниками с точки зрения состояния их здоровья. Массовые мероприятия в храмах - в первую очередь занятия в воскресных школах в тех храмах, где большое количество учащихся и не вполне приспособленные для этого помещения, - тоже было рекомендовано ограничить или перевести в онлайн-формат. Так же как и любые другие занятия и встречи в храмах предложено перенести в онлайн-формат с тем, чтобы ограничить пересечение людей", - сказал Волков.
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