Дети заражаются "омикроном" в 2,5 раза чаще, чем другими штаммами коронавируса - Мурашко

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экспертные данные свидетельствуют о том, что дети заражаются штаммом коронавируса "омикрон" в 2,5 раза чаще, чем другими вариантами вируса. Об этом в среду сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"В настоящее время резкий рост заболеваемости из-за заражения штаммом коронавируса "омикрон" требует особого внимания к здоровью детского населения. По данным экспертов, дети заболевают "омикроном" в 2,5 раза чаще, чем другими штаммами коронавируса", - сказал он на XVIII Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации.