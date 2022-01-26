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НОВОСТИ

Столтенберг: Нам нужно восстановить наши представительства в Москве и Брюсселе

22:00 26.01.2022 Источник: Интерфакс

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО предлагает России инициативы по снижению рисков, восстановлению работы представительств - альянса в России и России в Брюсселе, а также работу по контролю над вооружениями.

"Россия прекратила отношения с НАТО, что затрудняет наш диалог. Поэтому нам нужно восстановить наши представительства в Москве и Брюсселе. Нам также нужно возобновить на полную мощность коммуникацию по военным темам", - сказал Столтенберг журналистам в среду.

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