Столтенберг: Нам нужно восстановить наши представительства в Москве и Брюсселе

22:00 Источник: Интерфакс

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО предлагает России инициативы по снижению рисков, восстановлению работы представительств - альянса в России и России в Брюсселе, а также работу по контролю над вооружениями.

"Россия прекратила отношения с НАТО, что затрудняет наш диалог. Поэтому нам нужно восстановить наши представительства в Москве и Брюсселе. Нам также нужно возобновить на полную мощность коммуникацию по военным темам", - сказал Столтенберг журналистам в среду.