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Найденный в ЮАР новый коронавирус не готов активно распространяться среди людей - "Вектор"

16:32 27.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты центра "Вектор" Роспотребнадзора ознакомлены с данными об обнаружении в ЮАР нового коронавируса NeoCov. Сейчас речи о возможном активном распространении этого вируса среди людей не идет, заявили журналистам в четверг в центре.

"Специалисты научного центра "Вектор" знают о данных, полученных китайскими специалистами в отношении коронавируса NeoCov. В настоящий момент речь не идет о появлении нового коронавируса, готового активно распространяться в человеческой популяции", - говорится в сообщении.

В "Векторе" отметили, что обозначенные китайскими учеными риски носят потенциальный характер и требуют дальнейшего изучения.

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