Из-за требований США к концу января в посольстве РФ останется лишь 184 работника - Антонов

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Только 184 работника останутся в посольстве РФ в Вашингтоне после того, как очередная группа сотрудников дипмиссии к 30 января покинет страну из-за требований Госдепа. Об этом российский посол в США Анатолий Антонов заявил в пятницу, отвечая на вопрос СМИ.

"В сентябре прошлого года американцы передали нам список из 55 сотрудников российских двусторонних дипмиссий, которым в 2022 году предписано уехать из США в два этапа. 27 сотрудников должны покинуть страну к 30 января, еще 28 - к 30 июня. На сегодняшний день из первой группы уехали 23 сотрудника, 29 января возвращаются на Родину еще 4 человека. После этой высылки в российском посольстве остается 184 работника, включая дипломатов и административно-технический персонал", - сказал Антонов, слова которого приводятся на странице посольства в "Фейсбуке".

"Что касается наших ответных действий, слово остается за Москвой. При любых обстоятельствах мы действуем на основе взаимности", - добавил он. Российский посол подчеркнул, что "российская сторона выступает за создание нормальных условий жизнедеятельности дипломатов в США и России", предложение РФ об аннулировании всех ограничений, включая визовую сферу, остаются в силе.