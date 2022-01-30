Протестующие против ковидных ограничений фактически заставили премьера Канады покинуть резиденцию в столице

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо вместе с семьей по соображениям безопасности покинул свою столичную резиденцию. Об этом в субботу сообщил телеканал Си-би-си.

Куда именно уехал премьер, не раскрывается. Резиденция Трюдо расположена недалеко от центра города в Ридо-холле, рядом с резиденцией генерал-губернатора Канады. Как передает корр. ТАСС, в этом районе сейчас спокойная обстановка и нет протестующих.

В Оттаве в субботу проходит масштабная акция протеста против коронавирусных ограничений, инициированная канадскими дальнобойщиками.