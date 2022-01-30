Республиканцы США, если придут к власти, намерены требовать от Китая копменсацию за распространение COVID-19
09:13 30.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы привлечем Китай к ответственности за высвобождение вируса и возьмем с них триллионы долларов за тот ущерб и страдания, которые они вызвали», — сказал он.
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