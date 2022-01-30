Республиканцы США, если придут к власти, намерены требовать от Китая копменсацию за распространение COVID-19

09:13 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Республиканская партия США и правительство в случае победы на выборах потребуют от Китая триллионы долларов в качестве компенсации за распространение коронавируса нового типа. Об этом заявил в субботу бывший президент США Дональд Трамп на выступлении перед своими сторонниками в городе Конро (штат Техас).

«Мы привлечем Китай к ответственности за высвобождение вируса и возьмем с них триллионы долларов за тот ущерб и страдания, которые они вызвали», — сказал он.