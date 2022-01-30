Данные о заражении COVID-19 в России на 30 января, 2022

11:55 Источник: Интерфакс

В России за прошедшие сутки с коронавирусом госпитализированы 9 тыс. 883 человека, что на 32,2% меньше по сравнению с предыдущим днем, число новых случаев COVID-19 составило 121 тыс. 228, умерли 617 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"По состоянию на 30 января 2022 года, в РФ количество госпитализаций за сутки составило 9 883 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 32,2%. Снижение количества госпитализаций отмечено в 75 субъектах РФ, увеличение госпитализации произошло в 10 регионах", - сообщили в оперштабе.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 121 тыс. 228 человек, что на 8 тыс. 106 больше, чем днем ранее. Умерло за сутки 617 заболевших, что стало минимальным значением с 28 июня 2021 года.

"Выздоровело за сутки 28 944 человека, или на 3,6% меньше по сравнению с 29 января" - сообщили в оперштабе.

Число умерших от коронавируса за сутки с 16 января остается примерно на одном уровне и не превышает 700 человек. Этот показатель держится на уровне конца июня - начала июля 2021 года.