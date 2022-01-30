Британия собирается "улучшить" санкции против России

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Великобритании расширят санкции против РФ на следующей неделе в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом в воскресенье заявила глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс в интервью телеканалу «Скай ньюс».

«На неделе мы представим меры по улучшению санкционного законодательства, — сказала министр. — В настоящее время мы можем вводить санкции только против тех, кто напрямую вовлечен в деятельность по дестабилизации на Украине. Мы собираемся расширить перечень [лиц, попадающих под ограничения], чтобы любая компания, представляющая интерес для Кремля и российского режима, могла попасть под санкции».