Британия собирается "улучшить" санкции против России
12:30 30.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«На неделе мы представим меры по улучшению санкционного законодательства, — сказала министр. — В настоящее время мы можем вводить санкции только против тех, кто напрямую вовлечен в деятельность по дестабилизации на Украине. Мы собираемся расширить перечень [лиц, попадающих под ограничения], чтобы любая компания, представляющая интерес для Кремля и российского режима, могла попасть под санкции».
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