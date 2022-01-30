Леонид Куравлев умер после тяжелой болезни на 86-м году жизни
12:30 30.01.2022 Источник: Интерфакс
"Леонид Вячеславович скончался сегодня", - сказал собеседник агентства.
О госпитализации артиста в реанимацию в больнице в Коммунарке стало известно 10 января; по данным источника "Интерфакса" в медицинских кругах, врачи оценивали его состояние как тяжелое. Как позже сообщили в Союзе кинематографистов РФ, у артиста диагностировали воспаление легких, коронавирус не подтвердился. Куравлев был госпитализирован 5 января из московского городского реабилитационного центра. 22 января, по данным СМИ, артиста выписали из больницы и перевели на восстановление в реабилитационный центр.
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