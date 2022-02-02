Мэр Москвы заявил о выходе на плато по заболеваемости COVID-19 в столице

21:41

В Москве достигнуто на плато по заболеваемости ковидом, заявил мэр Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с СOVID-19. По словам градоначальника, динамика роста заболеваемости ковидом в Москве на текущей неделе демонстрирует склонность к снижению.

«На этой неделе динамика роста заболеваемости снижается, - констатировал Собянин. - Мы выходим на плато. Посмотрим, конечно, это первые дни недели. Мы уже примерно видим, какие показатели будут завтра, но тем не менее это еще не конец недели, посмотрим, как будут развиваться события. Но тем не менее есть надежда, что ситуация будет стабилизироваться».

По словам мэра, эти данные важно для работы системы здравоохранения Москвы. «Будем мониторить, как будет развиваться заболеваемость, и соответственно принимать все необходимые меры», - заявил мэр.

Медики отмечают, что несмотря на большое количество заболевших COVID-19, система здравоохранения столицы полностью готова к любым сценариям развития событий. «Омикрон», которым заражается сейчас большинство пациентов с ковидом, больные переносят легче, чем «дельта»-штамм и болеют на дому, а потому большая нагрузка сейчас ложится на поликлиники.