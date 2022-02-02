0
0
151
НОВОСТИ

Мэр Москвы заявил о выходе на плато по заболеваемости COVID-19 в столице

21:41 02.02.2022

В Москве достигнуто на плато по заболеваемости ковидом, заявил мэр Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с СOVID-19. По словам градоначальника, динамика роста заболеваемости ковидом в Москве на текущей неделе демонстрирует склонность к снижению. 

«На этой неделе динамика роста заболеваемости снижается, - констатировал Собянин. - Мы выходим на плато. Посмотрим, конечно, это первые дни недели. Мы уже примерно видим, какие показатели будут завтра, но тем не менее это еще не конец недели, посмотрим, как будут развиваться события. Но тем не менее есть надежда, что ситуация будет стабилизироваться».

По словам мэра, эти данные важно для работы системы здравоохранения Москвы. «Будем мониторить, как будет развиваться заболеваемость, и соответственно принимать все необходимые меры», - заявил мэр.

Медики отмечают, что несмотря на большое количество заболевших COVID-19, система здравоохранения столицы полностью готова к любым сценариям развития событий. «Омикрон», которым заражается сейчас большинство пациентов с ковидом, больные переносят легче, чем «дельта»-штамм и болеют на дому, а потому большая нагрузка сейчас ложится на поликлиники. 

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

23:00 02.02.2022
Представитель Госдепа сказал, что Россия "переворачивает реальность с ног на голову"
0
18
22:00 02.02.2022
Псаки: Мы не видим шагов по деэскалации ситуации
0
135
21:45 02.02.2022
Путин назначил Поклонскую замглавы Россотрудничества
0
165
21:35 02.02.2022
Джонсон и Путин согласились, что усугубление ситуации вокруг Украины не принесет пользы кому-либо
0
171
20:57 02.02.2022
Путин указал Джонсону на неготовность НАТО реагировать на российские озабоченности
0
248
20:34 02.02.2022
Миссия НАТО в Балтии усилена шестью истребителями ВВС США
0
221
20:20 02.02.2022
Польша ждет у себя еще 1,7 тыс американских военных
0
230
19:35 02.02.2022
В Пентагоне подтвердили подлинность ответа США России, опубликованном Pais
0
299
19:15 02.02.2022
В начале января рост цен остался повышенным по широкому кругу товаров и услуг - ЦБ РФ
0
287
19:00 02.02.2022
Глава Минздрава РФ сказал, сколько детей с COVID-19 сейчас находятся в больницах
0
290

Возврат к списку