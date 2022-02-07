Депутаты предлагают разрешить любые способы самозащиты от проникающих в жилище злоумышленников - газета
08:25 07.02.2022 Источник: Интерфакс
Депутаты Госдумы РФ разработали законопроект, согласно которому необходимо разрешить любые способы защиты своей жизни и своих близких от нападения лиц, незаконно проникающих в жилище, сообщает в понедельник газета "Известия".
"На отзыв в кабмин направлен законопроект "О внесении изменения в статью 37 Уголовного кодекса РФ". Документом предлагается предоставить гражданам право всеми способами защищать свою жизнь, родных и близких от любого преступного посягательства лиц, незаконно проникающих в дом или квартиру", - пишет газета.
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