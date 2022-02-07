Олаф Шольц назвал тяжелыми переговоры между РФ и США по Украине

09:00 Источник: Газета.Ru

Канцлер Германии Олаф Шольц оценил переговоры между Россией и США по деэскалации на границе РФ и Украины. Об этом он рассказал в интервью для The Washington Post.

По его словам, Германия, США и их союзники много работали для отправки России сигнала о том, что Москва дорого заплатит в случае вмешательства в дела Украины.

«Я действительно ценю то, что делает президент США Джо Байден на двусторонних переговорах между США и РФ. Они очень трудные. Там очень сложная повестка дня. Но то, что он там делает, — это сила и лидерство», — отметил немецкий канцлер.

В этом же интервью Шольц заявил, что Германия готова предпринять все необходимые меры в случае нападения России на Украину. Газета.Ru