Олаф Шольц назвал тяжелыми переговоры между РФ и США по Украине
09:00 07.02.2022 Источник: Газета.Ru
Канцлер Германии Олаф Шольц оценил переговоры между Россией и США по деэскалации на границе РФ и Украины. Об этом он рассказал в интервью для The Washington Post.
По его словам, Германия, США и их союзники много работали для отправки России сигнала о том, что Москва дорого заплатит в случае вмешательства в дела Украины.
«Я действительно ценю то, что делает президент США Джо Байден на двусторонних переговорах между США и РФ. Они очень трудные. Там очень сложная повестка дня. Но то, что он там делает, — это сила и лидерство», — отметил немецкий канцлер.
В этом же интервью Шольц заявил, что Германия готова предпринять все необходимые меры в случае нападения России на Украину. Газета.Ru
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