Анкаре нужно признать Крым российским - глава турецкой партии
10:20 07.02.2022 Источник: Газета.Ru
Генсек турецкой партии Vatan Догу Перинчек заявил, что Турция должна признать Крым частью России. Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости». По его словам, для сотрудничества России и Турции на Черном море и Средиземноморье есть стойкий фундамент.
Для улучшения российско-турецких отношений Москве нужно признать Турецкую республику Северного Кипра, а Анкаре — Крым частью территории России, заявил политик.
В сентябре 2021 года президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не признает Крым частью России и считает полуостров аннексированной территорией.
Москва разочарована словами Реджепа Эрдогана, сообщившего в ООН, что Турция не признает Крым российским. По словам Дмитрия Пескова, особенно жалко, что турецкий президент сказал это накануне визита в Россию. Газета.Ru
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