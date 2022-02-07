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НОВОСТИ

Анкаре нужно признать Крым российским - глава турецкой партии

10:20 07.02.2022 Источник: Газета.Ru

Генсек турецкой партии Vatan Догу Перинчек заявил, что Турция должна признать Крым частью России. Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости». По его словам, для сотрудничества России и Турции на Черном море и Средиземноморье есть стойкий фундамент.

Для улучшения российско-турецких отношений Москве нужно признать Турецкую республику Северного Кипра, а Анкаре — Крым частью территории России, заявил политик.

В сентябре 2021 года президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не признает Крым частью России и считает полуостров аннексированной территорией.

Москва разочарована словами Реджепа Эрдогана, сообщившего в ООН, что Турция не признает Крым российским. По словам Дмитрия Пескова, особенно жалко, что турецкий президент сказал это накануне визита в Россию.  Газета.Ru

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