Сборная России опустилась на второе место в медальном зачете Олимпиады
11:32 07.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Команда Швеции сместила сборную России с первого места в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине.
Шведская горнолыжница Сара Хектор завоевала золотую медаль в гигантском слаломе.
Для Швеции эта золотая медаль стала третьей на Олимпийских играх в Пекине. Сборная России занимает второе место (2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали), третьими идут норвежцы (2-0-1).
Золотые медали для российской команды завоевали лыжник Александр Большунов (скиатлон) и фигуристы в командном турнире. Серебряные награды завоевали лыжники Наталья Непряева и Денис Спицов в скиатлоне, бронзу выиграли фристайлистка Анастасия Смирнова в могуле и биатлонисты в смешанной эстафете.
Олимпийские игры завершатся 20 февраля.
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