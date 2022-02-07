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НОВОСТИ

В России впервые с 10 января выявили за сутки меньше случаев ковида, чем днем ранее

12:00 07.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 171 905 против 180 071 за предыдущий день, до 12 982 023, сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Таким образом, впервые с 10 января в стране за сутки выявили меньше заразившихся, чем днем ранее. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 1,34%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 55 683, до 10 624 954. Днем ранее число выздоровевших за сутки составляло 59 583.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 609 против 661 днем ранее, до 336 023. Таким образом, число умерших оказалось минимальным с 27 июня 2021 года, когда было зарегистрировано 599 смертей.

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