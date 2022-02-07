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Цена Urals впервые с 2014 года превысила $95 за баррель

12:05 07.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость российской экспортной нефти Urals в Европе на торгах 4 февраля впервые с сентября 2014 года превысила $95 за баррель, сообщили в международном ценовом агентстве Argus.

Стоимость Urals на северо-западе Европы (CIF Rotterdam) 4 февраля увеличилась сразу на $4,66 по сравнению предыдущим днем - до $95,12 за баррель. Это стало максимальным уровнем с 17 сентября 2014 года - тогда котировки достигали $96,18 за баррель, указывает Argus.

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