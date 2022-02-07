ФТС сообщила об увеличении дохода от экспорта российской нефти, газа и электроэнергии

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем экспорта российской нефти в 2021 году в стоимостном выражении увеличился на 51,8% по сравнению с 2020 годом и составил $110,12 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

При этом физический объем экспорта российской нефти за отчетный период сократился на 3,8% - до 229,998 млн тонн, что связано с ограничениями от сделки ОПЕК+.

Доходы РФ от экспорта электроэнергии по итогам 2021 года составили $1,33 млрд, что в 2,7 раза больше, чем за 2020 год, а доходы "Газпрома" от экспорта газа по итогам 2021 г. увеличились почти в 2,2 раза по сравнению с показателем за 2020 г. и составили 55,51 млрд долларов, говорится в материалах ФТС.

Физический объем экспорта газа в прошедшем году вырос на 0,5% и достиг 203,5 млрд куб. м.