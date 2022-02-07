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Приостановлен железнодорожный транзит литовских грузов через Белоруссию

14:00 07.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Некоторые категории литовских грузов, в том числе нефтепродукты и удобрения, больше не могут следовать железнодорожным транзитом через территорию Белоруссии. В понедельник вступило в силу решение о приостановке такого транзита, принятое Минском в ответ на запрет транзита в Клайпедский морской порт Литвы на Балтике удобрений ОАО "Беларуськалий". Об этом сообщила госкомпания "Летувос гележинкеляй" ("Железные дороги Литвы").

"В результате наложенного властями Белоруссии запрета число сформированных в течение месяца грузовых составов уменьшится на 45 и составит 480-540 составов, которые будут перевозить грузы, в отношении которых ограничения не действуют", - отметило ведомство. Это, например, продукты питания.

Больше всего от введенных Минском мер, по оценке "Летувос гележинкеляй", пострадают литовские промышленные гиганты - единственный в странах Балтии завод по производству азотных удобрений "Ахема", работающий в городе Йонава, и единственное в странах Балтии нефтеперерабатывающее предприятие в городе Мажейкяй.

12 января правительство Литвы постановило аннулировать с 1 февраля договор о железнодорожном транзите белорусских калийных удобрений в свете введенных 8 декабря 2021 года США санкций против ОАО "Беларуськалий". Он был подписан в 2018 году до 2023 года и предусматривал транзит через Литву и погрузку в Клайпедском порту 11 млн тонн белорусских удобрений в год. В ответ власти Белоруссии заявили о прекращении с 7 февраля литовского железнодорожного грузового транзита через свою территорию.

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