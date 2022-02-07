В РПЦ призвали внести упоминание веры в Бога в перечень традиционных ценностей РФ
14:32 07.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Упоминание веры в Бога необходимо внести в перечень традиционных ценностей России. Об этом заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, представляя позицию Русской православной церкви в ходе дискуссии в Общественной палате РФ по проекту основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
"Мы предполагаем, что в перечень традиционных ценностей очень важно внести упоминание веры в Бога или религиозной веры, а также учесть то обстоятельство, что религиозные объединения - это органичная часть гражданского общества, которая должна участвовать в поддерживаемых государством программах и проектах, нацеленных на сохранение и утверждение традиционных ценностей", - сказал Легойда.
По его словам, из документа в его нынешней редакции не следует, что религиозные объединения имеют прямое отношение к вопросам традиционных ценностей российского общества. "В диалоге нам было сказано, что это самой собой разумеется и имплицировано. Но мне кажется, что мы живем в эпоху, когда подразумеваемые вещи приводят к созданию проблем. Поэтому, все-таки, нам кажется, что то, что имплицитно заложено, должно быть эксплицировано в конечном варианте документа", - отметил Легойда.
Представитель РПЦ обратил внимание, что религиозные убеждения формировали национальное самосознание, традиции и ценности народов России. "Без констатации этого факта разговор о сохранении традиционных ценностей практически теряет смысл. Сама идея традиционных ценностей непосредственно связана с религиозными традициями, больше ей просто неоткуда взяться. Как для культуролога, для меня этот тезис абсолютно очевиден", - добавил он.
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