Главы МИД Австрии, Словакии и Чехии прибыли в Донбасс

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Австрии, Словакии и Чехии Александер Шалленберг, Иван Корчок и Ян Липавский находятся в подконтрольной Киеву части Луганской области. Об этом в понедельник на брифинге сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Мои коллеги из Австрии, Словакии и Чехии вместе сейчас находятся в Станице Луганской (населенный пункт на линии соприкосновения в Луганской области - прим. ТАСС)", - проинформировал министр. По его словам, главы МИД в Донбассе могут "посмотреть последствия российской агрессии и усилия Украины по их преодолению".

Кулеба добавил, что во вторник все трое министров прибудут в Киев.