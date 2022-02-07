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НОВОСТИ

Лукашенко сообщил, что его пытаются убить

15:32 07.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что были попытки его физического устранения, пытаются убить его и сейчас.

"И сейчас пытаются. Даже ты сейчас сидишь рядом со мной и не знаешь этого, через месяц скажу", - заявил Лукашенко в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала "Соловьев Live".

Отвечая на вопрос российского журналиста, пытаются ли и детей президента убить, Лукашенко сказал: "Это запредельно. Это не красная линия, это уже что-то большее".

17 апреля 2021 года Лукашенко сообщил о задержании членов группы, которые, по его словам, готовили физическую ликвидацию главы государства и похищение его детей. К этому причастны в том числе иностранные спецслужбы, также заявил тогда президент Белоруссии.

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