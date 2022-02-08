Сбер теперь бесплатно доставляет кредитные карты клиентам

17:12

Клиенты Сбербанка, оформив заявку на кредитную карту, смогут получить пластиковую карточку бесплатно – при необходимости, ее привезет курьер. В мобильном приложении «СберБанк Онлайн» достаточно выбрать соответствующую опцию, причем у клиента появится возможность пользоваться кредитной картой сразу, онлайн, ожидая доставку пластика по удобному адресу и в удобное время.

По словам директора дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка Игоря Ковалёва, с помощью сервиса удалось решить сразу две задачи: «За последние две недели мы заметили, как менялся интерес клиентов к носителям кредитных карт. Каждый четвертый клиент выбирает выпуск кредитной карты без пластика, и 8% от общего количества таких клиентов заказывают доставку пластиковой карты позже. Для клиентов кому все-таки нужен пластик, мы организовали бесплатную доставку кредитных карт. За картой больше не придётся лишний раз ехать в офис, ему доставят карту и передадут лично в руки».

Теперь клиент может не приходить в офис лично для оформления новой кредитки или перевыпуска карты, поскольку процесс полностью удаленный.

Сейчас сервис курьерской доставки кредитных карт запущен в Астрахани, Балашихе, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Видном, Владивостоке, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Волжском, Воронеже, Городище, Грозном, Дзержинском, Екатеринбурге, Иванове, Ижевске, Иркутске, Казани, Кемерове, Кирове, Копейске, Королёве, Красногорске, Краснодаре, Красноярске, Курске, Кургане, Липецке, Люберцах, Магадане, Махачкале, Москве, Мытищах, Набережных Челнах, Нижнем Новгороде, Нижнем Тагиле, Нижневартовске, Новокузнецке, Новосибирске, Одинцове, Омске, Оренбурге, Пензе, Перми, Петропавловске-Камчатском, Подольске, Развилке, Реутове, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Смоленске, Сочи, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Тольятти, Томске, Туле, Тюмени, Улан-Удэ, Ульяновске, Уфе, Хабаровске, Химках, Чебоксарах, Челябинске, Чите, Энгельсе, Якутске, Ярославле.