Неизвестные ограбили магазин в Подмосковье, убив продавца и ранив двух сотрудников
10:05 09.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Несколько неизвестных в масках и с битами напали на магазин в Подмосковье, погибла продавец, еще двое пострадали. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в правоохранительных органах.
«Нападение произошло в ночь на среду в селе Новопетровское. Неизвестные ворвались в магазин, начали избивать битами сотрудников. В результате продавец от полученных травм умерла, еще два человека пострадали и госпитализированы», — сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, нападение совершено на магазин «Пятерочка». Злоумышленники похитили порядка 200 тыс. рублей и скрылись с места происшествия. Ведется их розыск.
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