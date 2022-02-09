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Неизвестные ограбили магазин в Подмосковье, убив продавца и ранив двух сотрудников

10:05 09.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько неизвестных в масках и с битами напали на магазин в Подмосковье, погибла продавец, еще двое пострадали. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в правоохранительных органах.

«Нападение произошло в ночь на среду в селе Новопетровское. Неизвестные ворвались в магазин, начали избивать битами сотрудников. В результате продавец от полученных травм умерла, еще два человека пострадали и госпитализированы», — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, нападение совершено на магазин «Пятерочка». Злоумышленники похитили порядка 200 тыс. рублей и скрылись с места происшествия. Ведется их розыск.

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