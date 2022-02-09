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НОВОСТИ

СМИ сообщили об "угрозе возмездия" для Европы со стороны России

10:20 09.02.2022 Источник: Газета.Ru

Над Европой нависла «угроза возмездия» со стороны России в связи с появлением в Калининградской области истребителя МиГ-31К с ракетой. Об этом сообщает Forbes.

Журналисты обратили внимание на видео, на котором истребитель МиГ-31 с ракетой «Кинжал» сняли в небе над Калининградской областью. На кадры попал момент, когда МиГ-31 заходил на посадку на аэродроме Чкаловск. Авторы материала отметили, что у истребителя была ракета, напоминающая «Кинжал».

Как подчеркивает Forbes, размещение Россией гиперзвуковых ракет в Прибалтике может оказаться целенаправленным предупреждением Североатлантическому альянсу.

В том случае, если ракеты «Кинжал» запустят из Прибалтики, они смогут за 7-10 минут долететь до большинства столиц Запада, подчеркнули в издании со ссылкой на военного аналитика Роба Ли.

Мощность «Кинжалов» при оснащении ядерным зарядом в десятки раз больше мощности бомбы, которая была сброшена на Хиросиму, обратил внимание собеседник Forbes.

Предварительное размещение ракет под Калининградом послужит ответом России на переброску военных Соединенных Штатов на территорию Польши, заключили в материале.  Газета.Ru

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