NBC рассказал, как Байден называл других лидеров в частных разговорах
12:20 09.02.2022 Источник: РБК
Президент США Джо Байден во время частных встреч в шутливой форме высказывался о лидерах стран, участвующих в разрешении украинского кризиса, а также о российском президенте Владимире Путине, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.
В частности, Путина Байден описал как «парня с ядерным оружием и без друзей», пишет NBC. О канцлере Германии Олафе Шольце, он, по данным собеседников телеканала, сказал, что это «не Ангела Меркель», а манеру держаться премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона назвал «шумной». Кроме того, американский лидер считает, что президент Франции Эмманюэль Макрон «хочет быть Шарлем де Голлем», уточнили источники.
Представитель Совета нацбезопасности США Эмили Хорн заявила NBC, что эти «анонимные слухи никоим образом не отражают того, что президент говорит или думает о своих коллегах, которых он уважает и ценит». РБК
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