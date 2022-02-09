Россия поставит Белоруссии то оружие, которое сочтет возможным — Грызлов

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва поставит Минску то оружие, которое посчитает возможным, «это общепринятая практика» для укрепления отношений между странами. Об этом заявил в среду посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов в интервью телеканалу «Россия-24».

«Я знаю, что во время встречи министра обороны [РФ Сергея] Шойгу и президента Белоруссии [Александра] Лукашенко обсуждался вопрос о поставках вооружения. И мы говорили о современном вооружении, и тоже это не должно вызывать у Запада какую-то неожиданную реакцию, ничего экстраординарного в этом нет. Мы поставим то вооружение, которое считаем возможным, это общепринятая практика для укрепления нашей союзной группировки и нашей западной границы», — сказал он.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск готов создавать новые учебно-боевые центры с Москвой для освоения новейших образцов вооружений. По его информации, уже создано три таких центра — два на территории России и один в Белоруссии.