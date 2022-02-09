Число осужденных в России за экстремизм за год выросло почти вдвое

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 1,2 тысячи человек осуждены в России за терроризм и экстремизм в 2021 году. Об этом сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев.

«За преступления террористической направленности осуждены 682 лица, а за преступления экстремистской направленности — 606 лиц», — сказал он, выступая на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

В 2020 году за терроризм были осуждены 575 человек, а за экстремизм — 325.