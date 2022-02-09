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Религиозные обряды не могут считаться экстремизмом — глава Верховного суда РФ

16:12 09.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Религиозные обряды и церемонии не могут считаться экстремистскими преступлениями. Об этом заявил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

«Повышенные стандарты защиты конституционных прав граждан обеспечиваются разъяснениями Верховного суда о том, что действия, не содержащие признаков экстремизма и состоящие исключительно в реализации права на свободу совести, свободу вероисповедания, в том числе посредством совершения религиозных обрядов и церемоний, не образуют состава преступления», — сказал Лебедев.

Всего в прошлом году за экстремизм были осуждены 606 человек (в 2020 году — 325 человек), а за террористические преступления — 682 человека (в 2020 году — 575 человек).

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