США планируют ввести ограничения на международные транзакции российских банков — Reuters

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская администрация подготовила предварительный пакет санкций против России, который включает в себя запрет на обработку транзакций крупных российских банков. Об этом сообщило в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на источники.

По их данным, ограничения предусмотрены на случай российского вторжения на территорию Украины.