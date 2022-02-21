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НОВОСТИ

США планируют ввести ограничения на международные транзакции российских банков — Reuters

09:20 21.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская администрация подготовила предварительный пакет санкций против России, который включает в себя запрет на обработку транзакций крупных российских банков. Об этом сообщило в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на источники.

По их данным, ограничения предусмотрены на случай российского вторжения на территорию Украины.

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