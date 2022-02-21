Глава ЛНР подписал указ о добровольной мобилизации мужчин старше 55 лет
11:00 21.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
лава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник подписал указ о добровольной мобилизации мужчин старше 55 лет.
«Внести изменение в указ главы Луганской народной республики от 19.02.2022 № УГ-98/22 „Об объявлении мобилизации и применении некоторых мер, направленных на обеспечение режима военного положения, введенного на территории Луганской народной республики“, дополнив пункт вторым абзацем следующего содержания: „Осуществлять призыв на военную службу граждан мужского пола возрастом старше 55 лет в добровольном порядке“, — говорится в документе, опубликованном в понедельник.
Указ вступает в силу со дня подписания.
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