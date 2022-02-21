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Глава ЛНР подписал указ о добровольной мобилизации мужчин старше 55 лет

11:00 21.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

лава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник подписал указ о добровольной мобилизации мужчин старше 55 лет.

«Внести изменение в указ главы Луганской народной республики от 19.02.2022 № УГ-98/22 „Об объявлении мобилизации и применении некоторых мер, направленных на обеспечение режима военного положения, введенного на территории Луганской народной республики“, дополнив пункт вторым абзацем следующего содержания: „Осуществлять призыв на военную службу граждан мужского пола возрастом старше 55 лет в добровольном порядке“, — говорится в документе, опубликованном в понедельник.

Указ вступает в силу со дня подписания.

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