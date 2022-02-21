В России выявили 152 337 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 152 337, это минимум с 2 февраля. Общее число выявленных случаев заражения возросло до 15 522 756, сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,99%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 127 494 против 147 296 днем ранее. Всего зарегистрировали 12 492 732 случая выздоровления. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, выросла до уровня 80,5% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 735 против 745 днем ранее, до 346 235. Таким образом, уже неделю в стране регистрируют свыше 700 летальных исходов из-за ковида в сутки.