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НОВОСТИ

Пятеро диверсантов с Украины, нарушившие границу РФ, уничтожены — ЮВО

16:00 21.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные и пограничники предотвратили нарушение госграницы России диверсионно-разведывательной группой с территории Украины, пять нарушителей уничтожены. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа.

«21 февраля 2022 года около 06:00 мск в районе населенного пункта Митякинская Ростовской области на участке государственной границы Российской Федерации с Республикой Украина пограничным нарядом ФСБ России было обнаружено проникновение диверсионно-разведывательной группы», — сказали в пресс-службе.

«В результате боестолкновения пятеро нарушителей границы Российской Федерации из состава диверсионно-разведывательной группы уничтожены», — подчеркнули в округе.

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комментарии(1)

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Andrzej 16:55 21.02.2022

Very funny.

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