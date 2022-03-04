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Кадыров попросил Путина дать ему приказ закончить военную операцию «за день-два»

09:05 04.03.2022 Источник: РБК

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил президента России Владимира Путина «дать закончить военную операцию». Аудиосообщение опубликовано в Telegram-канале Кадырова.

«Переговоры — это хорошо, демократия, свобода слова, жизнь человека — это хорошо. Но гибнут наши братья. <...> На это никто не обращает внимания», — сказал он.

Кадыров попросил главу государства дать приказ о захвате Харькова, Киева и всех остальных городов «быстро, четко, качественно». «Я вас очень прошу, чтобы вы закрыли на все глаза и дали закончить за день-два то, что творится там. Только это спасет наше государство и народ», — считает он.  РБК

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