Пожар в учебном корпусе Запорожской АЭС ликвидирован, жертв нет — ГСЧС Украины
09:20 04.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пожар в здании учебно-тренировочного комплекса Запорожской АЭС на востоке Украины ликвидирован. Как проинформировала в пятницу Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), жертв в результате инцидента нет.
«В 06:20 (07:20 мск — прим. ТАСС) пожар в учебно-тренировочном комплексе Запорожской АЭС в городе Энергодар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении ГСЧС, размещенном на ее странице в «Фейсбуке».
Ранее представитель пресс-службы станции Андрей Туз заявил, что на Запорожской АЭС возник пожар. Позднее ГСЧС Украины сообщила, что возгорание возникло в учебно-тренировочном корпусе, а не в зданиях энергоблоков. Запорожская АЭС в городе Энергодар является крупнейшей в Европе.
Ранее украинский регулятор проинформировал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что уровень радиации на Запорожской АЭС не изменился, пожар не затронул основное оборудование. Об этом говорится в сообщении МАГАТЭ, опубликованном на его странице в «Твиттере».
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