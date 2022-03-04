Пожар в учебном корпусе Запорожской АЭС ликвидирован, жертв нет — ГСЧС Украины

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар в здании учебно-тренировочного комплекса Запорожской АЭС на востоке Украины ликвидирован. Как проинформировала в пятницу Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), жертв в результате инцидента нет.

«В 06:20 (07:20 мск — прим. ТАСС) пожар в учебно-тренировочном комплексе Запорожской АЭС в городе Энергодар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении ГСЧС, размещенном на ее странице в «Фейсбуке».

Ранее представитель пресс-службы станции Андрей Туз заявил, что на Запорожской АЭС возник пожар. Позднее ГСЧС Украины сообщила, что возгорание возникло в учебно-тренировочном корпусе, а не в зданиях энергоблоков. Запорожская АЭС в городе Энергодар является крупнейшей в Европе.

Ранее украинский регулятор проинформировал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что уровень радиации на Запорожской АЭС не изменился, пожар не затронул основное оборудование. Об этом говорится в сообщении МАГАТЭ, опубликованном на его странице в «Твиттере».