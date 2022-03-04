Самолет с гражданами РФ на борту задержан в Канаде

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чартерный самолет с россиянами на борту был задержан в арктической области Канады. Об этом написал в четверг в «Твиттере» канадский министр транспорта Омар Алгабра.

«Чартерный самолет с гражданами России на борту был задержан в аэропорту Йеллоунайфа», — сообщил он.