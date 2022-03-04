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Призыв американского сенатора Грэма к убийству Путина является преступным — посол Антонов

10:05 04.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Призыв американского сенатора-республиканеца Линдси Грэма (от штата Южная Каролина) к убийству президента России Владимира Путина является преступным, посольство РФ требует от США официальных объяснений. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментарий которого в пятницу был опубликован в «Фейсбуке».

«Становится страшно за судьбу Соединенных Штатов, у руля которых находятся столь безответственные и непрофессиональные политики. Требуем официальных объяснений и решительного осуждения преступных высказываний этого американца», — сказал он.

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