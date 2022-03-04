ЦБ РФ существенно снизил комиссию за покупку валюты через брокеров

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Размер комиссии для физических и юридических лиц за покупку валюту через брокеров составит 12% от суммы операции, говорится в сообщении Банка России.

«Банк России, дополнительно проанализировав ситуацию, для выравнивания конкурентных условий на рынке и поддержания финансовой стабильности с 4 марта 2022 года снижает комиссию для физических лиц на операции по покупке иностранной валюты через брокеров с 30% до 12% и устанавливает комиссию для юридических лиц на уровне 12% от суммы операции», — сообщил регулятор.