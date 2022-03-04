ЦБ РФ существенно снизил комиссию за покупку валюты через брокеров
10:20 04.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Размер комиссии для физических и юридических лиц за покупку валюту через брокеров составит 12% от суммы операции, говорится в сообщении Банка России.
«Банк России, дополнительно проанализировав ситуацию, для выравнивания конкурентных условий на рынке и поддержания финансовой стабильности с 4 марта 2022 года снижает комиссию для физических лиц на операции по покупке иностранной валюты через брокеров с 30% до 12% и устанавливает комиссию для юридических лиц на уровне 12% от суммы операции», — сообщил регулятор.
НОВОСТИ
- 11:32 04.03.2022
- Олаф Шольц назвал правильным решением отказ Украине и Грузии во вступлении в НАТО
- 11:05 04.03.2022
- Запуск «Союза» со спутниками OneWeb с Байконура 5 марта отменен
- 11:05 04.03.2022
- Госдума ввела уголовную ответственность за призывы к санкциям против РФ
- 11:00 04.03.2022
- Южная Корея добилась исключения своих фирм из санкций США против экспорта в Россию
- 10:32 04.03.2022
- Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам «Медузы» и DW
- 10:05 04.03.2022
- Призыв американского сенатора Грэма к убийству Путина является преступным — посол Антонов
- 10:00 04.03.2022
- На Украине затопили флагман ВМС страны «Гетман Сагайдачный»
- 09:32 04.03.2022
- Самолет с гражданами РФ на борту задержан в Канаде
- 09:20 04.03.2022
- Пожар в учебном корпусе Запорожской АЭС ликвидирован, жертв нет — ГСЧС Украины
- 09:05 04.03.2022
- Кадыров попросил Путина дать ему приказ закончить военную операцию «за день-два»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать