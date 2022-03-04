Олаф Шольц назвал правильным решением отказ Украине и Грузии во вступлении в НАТО

11:32 Источник: Lenta.ru

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF прокомментировал вероятность вступления Украины и Грузии в НАТО. Он заявил, что этот вопрос не стоял и не стоит на повестке дня.

Шольц выступил против членства Украины и Грузии в Североатлантическом альянсе и назвал отказ странам правильным. «Это было правильным решением, тогда были очень долгие переговоры в НАТО по этому вопросу», — подчеркнул канцлер Германии.

Ранее Шольц заявил, что альянс отказался от военного вмешательства на Украину. Он объяснил, что это решение стало бы ошибкой со страны стран-членов НАТО. Lenta.Ru